Зеленський: на сьогоднішніх переговорах росіяни поводилися вже "скромніше"

Російська делегація на сьогоднішніх переговорах з Україною в Стамбулі поводилася спокійніше, ніж раніше. Хоча її нахабство не зникло, розповів під час спілкування з журналістами 2 червня президент Володимир Зеленський, передає кореспондент LB.
Він додав, що росіяни сьогодні заявили про "загрозу їхньому життю" з боку українців. Зеленський сказав, що раніше одному з представників Росії після перших переговорів нібито хтось дзвонив та погрожував.
"Після першої зустрічі їм дзвонять і погрожують, є відповідні публічні їхні заяви, мені про це сказали. Що стосується їхніх погроз (на адресу наших)... Делегація поводила себе трошки спокійніше, ніж було. Але нахабство, воно коли є, то таке і є. Тож нахабні люди просто були трошки скромніше", – прокоментував він, додавши, що, можливо, для ще більш скромної поведінки представників країни-окупантки потрібні ще декілька заходів, як учора.
- Учора Україна провела унікальну спецоперацію з враження ворожих стратегічних літаків. У межах спецоперації "павутина" понад сотня дронів вилетіла з будиночків, розміщених у вантажівках, і полетіла бити по авіації.
- За попередньою оцінкою, постраждали понад 40 літаків.