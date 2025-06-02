Зеленський: на сьогоднішніх переговорах росіяни поводилися вже "скромніше"

Російська делегація на сьогоднішніх переговорах з Україною в Стамбулі поводилася спокійніше, ніж раніше. Хоча її нахабство не зникло, розповів під час спілкування з журналістами 2 червня президент Володимир Зеленський, передає кореспондент LB.

Він додав, що росіяни сьогодні заявили про "загрозу їхньому життю" з боку українців. Зеленський сказав, що раніше одному з представників Росії після перших переговорів нібито хтось дзвонив та погрожував.

"Після першої зустрічі їм дзвонять і погрожують, є відповідні публічні їхні заяви, мені про це сказали. Що стосується їхніх погроз (на адресу наших)... Делегація поводила себе трошки спокійніше, ніж було. Але нахабство, воно коли є, то таке і є. Тож нахабні люди просто були трошки скромніше", – прокоментував він, додавши, що, можливо, для ще більш скромної поведінки представників країни-окупантки потрібні ще декілька заходів, як учора.