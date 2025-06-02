Клименко: РФ цілеспрямовано полює на рятувальників

За тиждень через удари РФ пошкоджено шість пожежно-рятувальних частин та ще шість одиниць техніки.

Росія цілеспрямовано полює на фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Лише упродовж минулого тижня армія РФ пошкодила шість пожежно-рятувальних частин.

Про це повідомляє глава МВС України Ігор Клименко.

"Росія цілеспрямовано полює на тих, хто рятує життя. Протягом лише одного тижня — з 26 травня по 2 червня — рятувальники ДСНС потрапили під ворожий вогонь близько десятка разів", — ідеться у повідомленні.

Під ударами опинилися надзвичайники Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Харківської областей. Пошкоджено шість пожежно-рятувальних частин та ще шість одиниць техніки.

"Один із найцинічніших ударів відбувся сьогодні вранці. В Степногірську Запорізької області після удару дронів-камікадзе по пожежній частині окупанти поцілили вдруге — вже по рятувальниках, які евакуйовували поранених", — наголошує Клименко.

Унаслідок ударів пошкоджено два авто. Поранено 12 рятувальників. Їм надається вся необхідна медична та психологічна допомога.

"Це не випадковість. Це — прицільний терор проти екстрених служб. Це — воєнний злочин. Але навіть після таких жорстоких ударів наші рятувальники знову одягають форму, лагодять рятувальну техніку і їдуть туди, де ще хтось дихає під уламками. Вони не здаються. Бо знають, що робота рятувальників — це шанс на життя для інших. Повага кожному, хто щодня стоїть на варті життя", — наголосив Клименко.