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Єрмак: Україна передала російській стороні список депортованих українських дітей, яких потрібно повернути

Повернення українських дітей — невіддільна частина справедливого та тривалого миру.

Єрмак: Україна передала російській стороні список депортованих українських дітей, яких потрібно повернути
Андрій Єрмак
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Під час перемовин у Стамбулі 2 червня українська сторона передала РФ список депортованих до Росії українських дітей, яких потрібно повернути. 

Про це заявив Керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. Йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях", — заявив Андрій Єрмак.

Він наголосив, що ще у березні на зустрічі в Джидді українська делегація підтвердила готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою і з того часу нічого не змінилось.

"Повернення українських дітей — невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів. Чекаємо відповіді. М’яч на полі Росії. Справжня добросовісність — це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", — написав Єрмак.

  • Українська і російська делегації за посередництва Туреччини  2 червня провели другий раунд перемовин у Стамбулі. Українська делегація під головуванням міністра оборони Рустема Умєрова налічує 13 людей, більшість із них – військові. Це представники Генштабу, розвідувальних служб, Повітряних і Військово-морських сил.
  • Російську перемовну групу знову очолив путінський радник Владімір Мединський.
  • Україна перед зустріччю передала Росії власне бачення мирного процесу: обмін усіх на всіх полонених, повернення депортованих дітей, право України самостійно обирати, до яких Альянсів вступати, а також неможливість визнання загарбаних Росією територій її частиною.
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