Єрмак: Україна передала російській стороні список депортованих українських дітей, яких потрібно повернути

Під час перемовин у Стамбулі 2 червня українська сторона передала РФ список депортованих до Росії українських дітей, яких потрібно повернути.

Про це заявив Керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. Йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях", — заявив Андрій Єрмак.

Він наголосив, що ще у березні на зустрічі в Джидді українська делегація підтвердила готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою і з того часу нічого не змінилось.

"Повернення українських дітей — невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів. Чекаємо відповіді. М’яч на полі Росії. Справжня добросовісність — це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", — написав Єрмак.

Українська і російська делегації за посередництва Туреччини 2 червня провели другий раунд перемовин у Стамбулі. Українська делегація під головуванням міністра оборони Рустема Умєрова налічує 13 людей, більшість із них – військові. Це представники Генштабу, розвідувальних служб, Повітряних і Військово-морських сил.

Російську перемовну групу знову очолив путінський радник Владімір Мединський.