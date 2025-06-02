У травні Міноборони допустило до експлуатації 130 зразків ОВТ

Упродовж травня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 130 нових зразків озброєння і військової техніки. Близько 80% із них – розробки вітчизняного виробництва.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

Серед кодифікованих зразків обзброєння переважно безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, транспортні засоби, гранатомети. Також до експлуатації допустили новітні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, стрілецьке озброєння й інженерне оснащення.

"Роль безпілотних систем на полі бою суттєво зростає. Статистика знищення ворожих цілей свідчить про те, що дрони – це вже не допоміжний інструмент, а один із ключових засобів ураження", – зазначив Валерій Чуркін.

Від початку 2025 року до експлуатації у військах було допущено майже 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів з управлінням по оптоволоконному каналу.