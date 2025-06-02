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На Сумщині окупанти завдали авіаударів по селу Хотінь: зруйновані церква, школа і лікарня

Російська авіація скинула три КАБи на цивільну інфраструктуру села.

На Сумщині окупанти завдали авіаударів по селу Хотінь: зруйновані церква, школа і лікарня
Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти уранці 2 червня атакували трьома КАБами село Хотінь на Сумщині. Там пошкоджені церква, медичний та освітній заклади і приватні будинки.

Фото: Сумська ОВА

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Цього ранку російська армія завдала удару трьома керованими авіабомбами по центру села Хотінь Сумського району. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури – під ворожим прицілом опинилися медичний і освітній заклади, церква, а також близько 20 приватних будинків", — ідеться у повідомленні.

Фото: Сумська ОВА

На щастя, обійшлося без постраждалих.

  • Уранці 2 червня російські окупанти атакували промислову інфраструктуру міста Суми. Внаслідок обстрілу уламкові поранення отримали дві жінки віком 57 та 43 років. 
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