Російська авіація скинула три КАБи на цивільну інфраструктуру села.

Російські окупанти уранці 2 червня атакували трьома КАБами село Хотінь на Сумщині. Там пошкоджені церква, медичний та освітній заклади і приватні будинки.

Фото: Сумська ОВА

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Цього ранку російська армія завдала удару трьома керованими авіабомбами по центру села Хотінь Сумського району. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури – під ворожим прицілом опинилися медичний і освітній заклади, церква, а також близько 20 приватних будинків", — ідеться у повідомленні.

Фото: Сумська ОВА

На щастя, обійшлося без постраждалих.