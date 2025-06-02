Російські окупанти уранці 2 червня атакували трьома КАБами село Хотінь на Сумщині. Там пошкоджені церква, медичний та освітній заклади і приватні будинки.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Цього ранку російська армія завдала удару трьома керованими авіабомбами по центру села Хотінь Сумського району. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури – під ворожим прицілом опинилися медичний і освітній заклади, церква, а також близько 20 приватних будинків", — ідеться у повідомленні.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
- Уранці 2 червня російські окупанти атакували промислову інфраструктуру міста Суми. Внаслідок обстрілу уламкові поранення отримали дві жінки віком 57 та 43 років.