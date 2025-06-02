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З російської окупації вдалося повернути ще двох українських дітей

Попри перебування у проросійському оточення, дітям вдалося виїхати з окупації в Україну.

З російської окупації вдалося повернути ще двох українських дітей
Фото: Дарія Зарівна

Завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA з російської окупації вдалося повернути ще двох підлітків. 

Про це повідомляє директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

"Карина майже все дитинство провела під окупацією. Попри проросійське оточення, вона ніколи не сумнівалася, що хоче жити в Україні. І у свої 18 виїхала самостійно. Сьогодні Карина вже вдома і планує знайти роботу та вступити до університету", — ідеться у повідомленні.

Кирило залишився сам у селі, яке опинилось під окупацією на початку повномасштабного вторгнення. Коли зник зв’язок, з’явилися блокпости, люди почали зникати. Дитина не могла виїхати самостійно, але завдяки роботі партнерів Української мережі за права дитини хлопцю вдалося знайти безпечний маршрут. І сьогодні він поруч із рідними.

"Продовжуємо боротися за кожну дитину. Не зупинимося, поки всі українські діти не будуть вдома і в безпеці", — наголошує Зарівна.

  • Росія готує нову хвилю вивезення в Росію 50 тисяч українських дітей з окупованої Донеччини "на відпочинок". Окупанти планують вивезти 13 тисяч дітей до 26 "шефських" регіонів РФ; 2,5 тисячі - у табори "Артек", "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса".
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