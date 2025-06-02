Травень 2025 року був холодніший за норму.

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, середньомісячна температура повітря травня у столиці склала 13,6°С, що нижче кліматичної норми на 2,2°С.



Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Найхолодніше було 11 травня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -4,1°С.

Найтепліше - 4 числа, коли максимальна температура підвищилась до +27,0°.

"Метеорологічне літо у Києві розпочалось 21 травня, коли відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря через +15,0°С в бік її підвищення. Воно завітало до столиці на 10 днів пізніше середньобагаторічних показників", - йдеться в повідомленні.

Опадів на проспекті Науки випало 64 мм або 98 % місячної норми.