За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, середньомісячна температура повітря травня у столиці склала 13,6°С, що нижче кліматичної норми на 2,2°С.
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Найхолодніше було 11 травня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -4,1°С.
Найтепліше - 4 числа, коли максимальна температура підвищилась до +27,0°.
"Метеорологічне літо у Києві розпочалось 21 травня, коли відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря через +15,0°С в бік її підвищення. Воно завітало до столиці на 10 днів пізніше середньобагаторічних показників", - йдеться в повідомленні.
Опадів на проспекті Науки випало 64 мм або 98 % місячної норми.
- Нагадаємо, що минулий рік був найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Температура повітря перевищувала середньобагаторічні показники у всі його місяці. Особливо "відзначились" лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення – 5,2°С та 5,7°С відповідно.
- Найраніше за 144 роки спостережень метеорологічне літо в Києві розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – 7 червня у 1990, 2001 роках.
- Березень 2025 року став одним із найтепліших за історію спостережень у Європі.