Березень 2025 року став одним із найтепліших за історію спостережень у Європі

Середня глобальна температура в березні була на 1,6 градуса Цельсія вищою, ніж у доіндустріальний час.

Цьогорічний березень був одним із найтепліших за всю історію спостережень. Середня глобальна температура у цей час була на 1,6 градуса Цельсія вищою, ніж у доіндустріальний час. Його "випередив" тільки перший місяць весни у 2024 році.

Про це йдеться у пресрелізі служби моніторингу клімату ЄС.

Зазначається, що цей березень був тільки на 0,08°C прохолоднішим за аналогічний період минулого року і лише трохи теплішим – на 0,02°C, – за березень 2016 року.

Крім цього він став 20-м місяцем за майже два роки, коли середньосвітова температура повітря на поверхні планети була більш ніж на 1,5 °C вище доіндустріального рівня.

"Березень 2025 року був найтеплішим березнем для Європи, що ще раз підкреслює те, що температури продовжують бити рекорди. Це також був місяць із контрастними екстремальними опадами по всій Європі: у багатьох регіонах березень був найсухішим за всю історію спостережень, а в інших – найвологішим березнем за останні 47 років", – прокоментувала заступниця директора Служби ЄС зі зміни клімату Саманта Берджесс.

Середня температура у Європі в березні 2025 року становила 6,03°C, що на 2,41°C вище середнього показника 1991-2020 років у березні. Це робить цей місяць найтеплішим у Європі.

Температури були переважно вищими за середні по всій Європі, причому найбільші аномалії тепла були зареєстровані в Східній Європі та на південному заході Росії, хоча на Піренейському півострові спостерігалися температури, нижчі за середні.

За межами Європи температура була найвищою за середню в значних частинах Арктики, зокрема над Канадським архіпелагом і Баффіновою затокою. Вони також були вище середнього в Сполучених Штатах, Мексиці, частинах Азії та Австралії.