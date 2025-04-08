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У Харкові судитимуть чоловіка, який застрелив військового і планував вбивство глави ОВА Олега Синєгубова

Також, за даними слідства, він планував вбивство начальника Дергачівської МВА та вчинив диверсії.

У Харкові судитимуть чоловіка, який застрелив військового і планував вбивство глави ОВА Олега Синєгубова
Фото: прокуратура

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактами вчинення низки злочинів, передає Офіс Генпрокурора. 

Обвинувачений – уродженець м. Євпаторія АР Крим. Чоловік мав багато проблем із законом та був неодноразово судимий. Після 2015 року він переїхав до російського міста Бєлгород.

Слідством встановлено, що чоловік уклав угоду про співробітництво з представниками ФСБ щодо виконання на території України завдань. 

У лютому 2024 року він прибув до Харкова. Першою задачею від російських кураторів було вбивство українського військового. Ввечері 5 березня 2024 року обвинувачений вистрелив потерпілому у спину біля однієї з багатоповерхівок у Харкові. Військовослужбовець помер на місці. 

Надалі за власною ініціативою в інтересах держави-агресора обвинувачений вчинив підрив стратегічно важливих будівель в обласному центрі.

Ще одним завданням було вбивство начальника Дергачівської міської військової адміністрації. Обвинувачений вивчав спосіб життя посадовця, маршрути пересування та місця відвідування. У жовтні 2024 року, зробивши радіокерований вибуховий пристрій, він поїхав до м. Дергачі та заклав вибухівку під кузов авто посадовця. Очільник МВА, побачивши вибухівку, оперативно звернувся до правоохоронних органів, врятувавши своє життя. 

Надалі обвинувачений мав вбити начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова. Російські спецслужби за смерть губернатора оголосили грошову винагороду у розмірі 50 тис доларів США. За планом, чоловік мав здійснити підрив транспортного засобу. Проте, розуміючи, що українські правоохоронці вже розшукують його, фігурант «поставив на паузу» виконання завдання.

Також чоловік встиг підпалити два військових авто у Харкові.

Правоохоронці відслідковували його рух та наприкінці жовтня 2024 року викрили в електричці, коли він намагався виїхати з Харкова та «залягти на дно».

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

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