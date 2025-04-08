Ігор Луценко: спеціальної соціології очікувань військових від перемир'я немає. Думки залежить від часу створення підрозділу

Немає спеціальної соціології стосовно того, на що саме українські військові сподіваються в угоді про перемир'я. Це залежить від того, яким є підрозділ, зокрема того, коли він був сформований. Новосформовані підрозділи більш схильні розраховувати на дипломатичние рішення. Старші підрозділи сподіваються, що українські наступальні операції та формування нової армії дозволять не зважати на настрої США і Європи, а натомість сподіватися на партнерство зі скандинавськими країнами і продовжувати боротьбу.

Про це військовослужбовець, засновник Центру підтримки аеророзвідки та екснардеп Ігор Луценко сказав під час дискусії "Червоні лінії України. Як зберегти суб'єктність у діалозі зі США і на переговорах з Росією", організованої в межах проєкту "Нова країна" lb.ua та EFI Group. На його думку, віри в те, що найближчим часом Україні стане легше, серед військових немає.

"Тобто є розуміння, що якщо навіть перемир'я в тій чи іншій формі присутнє, це буде ще одною формою військового конфлікту, тобто війни. У цей час треба використовувати наявні ресурси, тобто час, гроші, людей, так само активно, як використовуєш їх у оборонних і наступальних боях", – сказав він.

На погляд Луценка, військові не очікують істотних змін.