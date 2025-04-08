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Сили оборони ліквідували ще 1290 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 926 310 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1290 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1290 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 926 310 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 926310 (+1290)  
  • танків ‒ 10572 (+5)  
  • бойових броньованих машин  ‒ 22011 (+14)  
  • артилерійських систем – 25860 (+43) 
  • РСЗВ – 1359 (+3)  
  • засоби ППО ‒ 1126 (+2)  
  • літаків  – 370 (+0)  
  • гелікоптерів – 335 (+0)  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31917 (+43) 
  • крилаті ракети  ‒ 3145 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43227 (+107) 
  • спеціальна техніка ‒ 3792 (+2).

Дані уточнюються. 

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