Сили оборони ліквідували ще 1290 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1290 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 926 310 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 926310 (+1290)
- танків ‒ 10572 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 22011 (+14)
- артилерійських систем – 25860 (+43)
- РСЗВ – 1359 (+3)
- засоби ППО ‒ 1126 (+2)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31917 (+43)
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43227 (+107)
- спеціальна техніка ‒ 3792 (+2).
Дані уточнюються.