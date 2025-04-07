Росіяни поранили у Херсоні мирного мешканця

За минулу добу окупанти вбили одного мешканця Херсонщини та ще 5 – поранили.

Пораненого мирного мешканця доставили до лікарні для надання меддопомоги.

“Російські війська атакували з БпЛА херсонця у Дніпровському районі”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

Сьогодні, 7 квітня, російські окупаційні війська вкотре атакували мирного мешканця у Херсоні .

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