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Росіяни поранили у Херсоні мирного мешканця

40-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. 

Росіяни поранили у Херсоні мирного мешканця
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні, 7 квітня, російські окупаційні війська вкотре атакували мирного мешканця у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Російські війська атакували з БпЛА херсонця у Дніпровському районі”, - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок російського удару 40-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. 

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Пораненого мирного мешканця доставили до лікарні для надання меддопомоги.

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