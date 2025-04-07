Росіяни поранили у Херсоні мирного мешканця

Сьогодні, 7 квітня, російські окупаційні війська вкотре атакували мирного мешканця у Херсоні.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Російські війська атакували з БпЛА херсонця у Дніпровському районі”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок російського удару 40-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.
Пораненого мирного мешканця доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- У Херсоні через російський обстріл постраждали вагітна жінка та дитина.
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За минулу добу окупанти вбили одного мешканця Херсонщини та ще 5 – поранили.