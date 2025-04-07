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Президент провів Ставку щодо збільшення виробництва дронів

Особлива увага до виробництва безпілотників на оптоволокні.

Президент провів Ставку щодо збільшення виробництва дронів
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський 7 квітня провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо збільшення виробництва безпілотників: від "мавіків" до далекобійних дронів, а також БпЛА на оптоволокні.

Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

"Сьогодні провів Ставку. Головне – доповіді щодо виробництва дронів в Україні; максимально збільшуємо. Причому по всій лінійці дронів: від "мавіків" до далекобійних дронів, а також збільшуємо наші українські можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів. Фактично нам потрібне постійне, стабільне зростання виробництва й постачання у війська всіх потрібних частин безпілотного компонента, і на поточний рік є хороші у нас перспективи", — каже глава держави. 

Окремо обговорили збільшення виробництва дронів на оптоволокні. За словами Президента, від початку 2025 року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування. 

Вже 11 вітчизняних підприємств опанували виробництво оптоволоконних дронів. Головним завданням є досягти максимальних масштабів виробництва й постачання. 

"Сьогодні я доручив укласти контракти по максимуму. Позитивна динаміка є також по "дипстрайках": конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони. Я хочу подякувати всім нашим підприємствам, які залучені, а також усім нашим воїнам, усім фахівцям – усім, хто розвиває безпілотний компонент для нашої армії, для всіх наших Сил", – наголошує Володимир Зеленський.

  • Раніше Головнокомандувач Олександр Сирський зазначав, що ЗСУ підвищили ефективність використання безпілотних систем на фронті, досягнувши рекордних результатів. 
  • Розробники кластера Brave1 протестували FPV-дрони на оптоволокні, які працюють попри дію засобів радіоелектронної боротьби.
  • У січні Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони провело презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель.
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