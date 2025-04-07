Минулого тижня прикордонники знищили 3 танки та 14 гармат росіян

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 2 танки, 14 гармат та 9 артилерійських установок російської окупаційної армії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 31 березня по 6 квітня українські прикордонники знищили:
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танки – 3
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гармати – 14
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артилерія - 9
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броньована техніка – 7
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БпЛА типу Shahed 136/131 – 12
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склади БК та ПММ – 15
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транспортні засоби - 112
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комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 68
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позиції та укриття ворога – 365
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БпЛА – 184
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маломірні плавзасоби - 2