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Минулого тижня прикордонники знищили 3 танки та 14 гармат росіян

Також за цей час прикордонники знищили 9 артилерійських систем російської армії.

Минулого тижня прикордонники знищили 3 танки та 14 гармат росіян
Українські прикордонники уразили російський катер (архівне фото)
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 2 танки, 14 гармат та 9 артилерійських установок російської окупаційної армії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 31 березня по 6 квітня українські прикордонники знищили:

  • танки – 3 

  • гармати – 14

  • артилерія - 9

  • броньована техніка – 7

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 12

  • склади БК та ПММ – 15

  • транспортні засоби - 112

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 68

  • позиції та укриття ворога – 365

  • БпЛА – 184

  • маломірні плавзасоби - 2

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Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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