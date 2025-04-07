На Покровському напрямку Сили оборони знищили російську БМП разом із десантниками ЗС РФ.

Про це пише ОСУВ "Хортиця".

Спільна операція FPV-операторів батальйонну безпілотних систем та аеророзвідників роти розвідки "Червоної Калини" призвела до знищення ворожої бойової машини піхоти та її екіпажу ще на підступах до позицій Сил оборони.

"Завдяки злагодженій роботі аерозвідників і ударних дронів, броньована ціль була виявлена, класифікована та миттєво взята під приціл. Один точний удар — лише шмат металу залишився горіти на нашій землі, а плани окупанта вкотре розсипалися на порох", — ідеться у повідомленні.