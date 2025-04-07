Волошин: росіяни активно перекидають озброєння та військову техніку на південий фронт через новозбудовану залізницю

Російські окупанти активно перекидають на південний фронт військову техніку та озброєння через нещодавно збудовану залізницю, яка з'єднує Ростов-на-Дону, Маріуполь та Волноваху.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

"І з Донецької області перекидають (живу силу та ОВТ – ред.), і з території Росії, і перекидають через Крим, тому що в тому числі в тимчасово окупованому Криму стоїть їх угруповання сил "Днєпр". І навчальні центри, центри підготовки для російських штурмовиків, от вони знаходяться в більшості на території тимчасово окупованого Криму. Також звідти йде певна кількість техніки і їхнього озброєння. Крім того, вони активно користуються тим логістичним шляхом — залізницею — який нещодавно спорудили", — каже Волошин.

Речник відзначає, що Сили оборони завдають ударів по логістичних шляхах ворога, однак Росія відновлює їх.

"Ми завдаємо ураження по логістичних шляхах, але росіяни їх відновлюють. Тому що вони чудово розуміють, що від логістичних шляхів повністю залежить їх успіх", — каже військовий.

У лютому росіяни запустили повноцінне залізничне сполучення Ростов-на-Дону – Маріуполь – Волноваха – Донецьк. Російські війська, завдяки збудованій залізничній гілці, яка з'єднує РФ з тимчасово окупованими територіями Запоріжжя та Херсонщини, поповнюють резерви живою силою і технікою на півдні України.