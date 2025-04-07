До центрів рекрутингу армії вже звернулося майже 50 тисяч осіб, - Міноборони

За перший тиждень квітня центри рекрутингу надали 1 137 консультацій.

За перший тиждень квітня центри рекрутингу української армії надали 1 137 консультацій. Загальна кількість звернень досягла 49 543.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Серед всіх громадян, що зверталися до центрів за консультацією, 9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України. Зокрема, за минулий тиждень цей показник склав 199 осіб.

Частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, - 21%. Цей показник найбільший у таких областях:

Чернівецька – 43%

Хмельницька – 39%

Вінницької – 37%

В Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр, в яких надаються конфіденційні консультації. Центри переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. На їхній території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Докладніше про роботу центрів рекрутингу та контакти можна дізнатися за посиланням.