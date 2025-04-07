До центрів рекрутингу армії вже звернулося майже 50 тисяч осіб, - Міноборони

За перший тиждень квітня центри рекрутингу української армії надали 1 137 консультацій. Загальна кількість звернень досягла 49 543.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
Серед всіх громадян, що зверталися до центрів за консультацією, 9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України. Зокрема, за минулий тиждень цей показник склав 199 осіб.
Частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, - 21%. Цей показник найбільший у таких областях:
- Чернівецька – 43%
- Хмельницька – 39%
- Вінницької – 37%
В Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр, в яких надаються конфіденційні консультації. Центри переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. На їхній території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.
Докладніше про роботу центрів рекрутингу та контакти можна дізнатися за посиланням.
- Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ. Перший в Україні центр рекрутингу відкрили у Львові в лютому 2024 року.