Генштаб роз'яснив, як працює рекрутинг українців

Командування розповіло, куди і з якими документами має звертатися доброволець.

Головне управління персоналу Генерального штабу ЗСУ оприлюднило роз'яснення щодо рекрутингу українців і проблем, які виникають при цьому.

Генштаб ЗСУ на своїх сторінках у соцмережах оприлюднив короткий опис порядку залучення добровольців за призовом під час мобілізації за письмовими згодами від командирів військових частин.

Спершу українці за допомогою онлайн-платформ з пошуку роботи “Lobby X”, “Work.ua”, “Robota.ua” та “OLX робота” через військкомати або рекрутингові центри отримують інформацію щодо вакантних посад та за результатами співбесіди з уповноваженими представниками військових частин отримують письмові згоди (рекомендаційні листи) від командирів військових частин пріоритетного комплектування для їх призову по мобілізації.

Після отримання письмової згоди від командира військової частини, яка включена до переліку пріоритетних, доброволець звертається до ТЦК, де проходить заходи попереднього професійно-психологічного відбору, медичної комісії (ВЛК) та направляється до навчальних військових частин ЗСУ, аби там пройти базову загальновійськову підготовку. Опісля кандидата направляють для подальшого проходження військової служби виключно до військових частин, відповідно до письмової згоди.

Крім того, Генштаб доводить до військкоматів, навчальних військових частин (підрозділів) інформацію про військові частини, які визначені пріоритетними для комплектування особовим складом. Разом з тим, командир військової частини непріоритетного комплектування, перед тим як надати письмову згоду кандидату, має порушити клопотання з обґрунтуванням та списками таких кандидатів до органу військового управління за підпорядкованістю.

Ці органи узагальнюють зазначені списки кандидатів за підпорядковані військові частини та направляють встановленим порядком до Генерального штабу, щоб отримати дозвіл надавати письмову згоду на подальший призов.