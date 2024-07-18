Вища рада правосуддя залишила в силі рішення щодо звільнення Князєва з посади судді

Вища рада правосуддя (ВРП) залишила в силі рішення про звільнення колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва з посади судді, повідомляє Центр протидії корупції.
Вища рада правосуддя залишила в силі рішення Першої Дисциплінарної палати, яка внесла подання про звільнення судді Всеволода Князєва.
За це рішення проголосували 10 членів ВРП.
Справа стосується оренди 4-кімнатної квартири у Києві за 1000 грн на місяць. Раніше суди визнали Князєва винним у порушенні обмежень щодо отримання подарунків.
Князєв, який повернувся з відпустки, розповідав, що насправді було два договори оренди квартири. Мовляв, був ще договір про вартість у 1100 доларів за місяць.
«Можу поклястись дітьми своїми, що був договір на 1100 доларів», - заявив Князєв членам ВРП.
При цьому суд таку версію подій вже досліджував раніше і встановив, що вона не відповідає дійсності.
Зокрема, Князєв до своїх перших пояснень до НАЗК долучав копію договору, в якому фігурує сума у 1 000 грн і жодним чином не обмовився про будь-який інший договір оренди на суму 1 100 доларів.
Після цього рішення ВРП має ухвалити окреме остаточне рішення про звільнення Князєва. Поки Князєв не звільнений, він продовжує отримувати зарплату. За 2023 рік Князєв отримав 3,3 млн грн, хоча більше, ніж півроку, не здійснював правосуддя.
Справа Князєва про хабар вже розглядається у ВАКС. У ВРП є ще одна скарга щодо Князєва, яка стосується корупційної справи, але її розгляд, як зазначає Центр протидії корупції, затягує член ВРП Бурлаков.
Справа Князєва
- 15 травня 2023 під час отримання другого траншу хабара у розмірі $450 тисяч (загальна сума становила майже 3 млн доларів) Князєва і адвоката Горецького викрили "на гарячому". 16 травня НАБУ і САП повідомили обом про підозру.
- ZN.UA повідомляло, що ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
- Спершу ВАКС обрав Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді – до 55 млн грн. Наприкінці вересня Апеляційна палата ВАКС залишила колишнього Князєва в СІЗО, але знову зменшила розмір застави – до 45 млн грн. Потім Князєву продовжили термін перебування у СІЗО з розміром застави у 35 млн грн.
- Наприкінці січня Князєв вийшов під заставу в розмірі 18,1 млн грн. 28 березня ексголові Верховному Суду продовжили дію обов'язків до кінця травня.
- У жовтні минулого року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та адвокатом, якого викрили разом із Князєвим. Згідно з угодою, близько 50 млн грн перекажуть на потреби ЗСУ: 21 млн — гроші, які адвокат зобов'язався надати, ~29 млн — вилучені під час розслідування кошти.