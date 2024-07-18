Вища рада правосуддя залишила в силі рішення щодо звільнення Князєва з посади судді

Справа стосується оренди 4-кімнатної квартири у Києві за 1000 грн на місяць. Після цього рішення ВРП має ухвалити окреме остаточне рішення про звільнення Князєва. Поки Князєв не звільнений, він продовжує отримувати зарплату.

Вища рада правосуддя (ВРП) залишила в силі рішення про звільнення колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва з посади судді, повідомляє Центр протидії корупції.

Вища рада правосуддя залишила в силі рішення Першої Дисциплінарної палати, яка внесла подання про звільнення судді Всеволода Князєва.

За це рішення проголосували 10 членів ВРП.

Справа стосується оренди 4-кімнатної квартири у Києві за 1000 грн на місяць. Раніше суди визнали Князєва винним у порушенні обмежень щодо отримання подарунків.

Князєв, який повернувся з відпустки, розповідав, що насправді було два договори оренди квартири. Мовляв, був ще договір про вартість у 1100 доларів за місяць.

«Можу поклястись дітьми своїми, що був договір на 1100 доларів», - заявив Князєв членам ВРП.

При цьому суд таку версію подій вже досліджував раніше і встановив, що вона не відповідає дійсності.

Зокрема, Князєв до своїх перших пояснень до НАЗК долучав копію договору, в якому фігурує сума у 1 000 грн і жодним чином не обмовився про будь-який інший договір оренди на суму 1 100 доларів.

Після цього рішення ВРП має ухвалити окреме остаточне рішення про звільнення Князєва. Поки Князєв не звільнений, він продовжує отримувати зарплату. За 2023 рік Князєв отримав 3,3 млн грн, хоча більше, ніж півроку, не здійснював правосуддя.

Справа Князєва про хабар вже розглядається у ВАКС. У ВРП є ще одна скарга щодо Князєва, яка стосується корупційної справи, але її розгляд, як зазначає Центр протидії корупції, затягує член ВРП Бурлаков.

Справа Князєва