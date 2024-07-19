На Покровському напрямку воїни ЗСУ збили російський Су-25, – ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку зенітники 110-тої ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський Су-25.

Про це повідомили у Telegram ОСУВ "Хортиця".

На Покровському напрямку в Донецькій області українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

"Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили черговий штурмовик Су-25, який вже палає в степах українського Донбасу", – ідеться у повідомленні.

7 липня зенітники 110 ОМБр також "приземлили" російський штурмовик Су-25 у Донейькій області.

22 травня на Покровському напрямку українські воїни знищили російський штурмовик Су-25. Інформацію підтвердили у Генштабі.