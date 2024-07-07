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Сили оборони знищили російський Су-25 на Покровському напрямку

Ворожий бомбардувальник обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.

Сили оборони знищили російський Су-25 на Покровському напрямку
Су-25
Фото: ДПСУ

Воїни-зенітники збили російський Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомляють в ОСУВ "Хортиця" у Telegtam.

Ворожий бомбардувальник обстрілював позиції підрозділів Сил оборони на Покровському напрямку. 

"Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу", — ідеться у повідомленні.

  • 22 травня на Покровському напрямку українські воїни знищили російський штурмовик Су-25. Інформацію підтвердили у Генштабі.
  • 23 травня бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25. 
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