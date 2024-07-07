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В ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію у місті Часів Яр після відходу ЗСУ з позицій "Каналу"

На цій ділянці продовжуються активні штурмові дії ворога.

В ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію у місті Часів Яр після відходу ЗСУ з позицій "Каналу"
Мікрорайон «Канал» у Часовому Яру біля каналу Сіверський Донець
Фото: facebook/24 ОМБр імені короля Данила

Після виходу ЗСУ зі зруйнованих позицій в мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру на Донеччині ворожі  атаки продовжуються.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише "Радіо Свобода".

"Ситуація в Часовому Яру змінилася лише в тому плані, що для того, щоб зберегти життя і здоров’я військових було прийнято рішення відійти і залишити руїни", — зазначив Волошин.

На цій ділянці продовжуються активні штурмові дії ворога.

Минулої доби, 6 липня, Сили оборони зупинили 11 атак, до цього – 9 атак. Зараз сили РФ продовжують намагатися витіснити ЗСУ в напрямку Часового Яру, Іванівського і в районі Кліщіївки.

"Обстановка знаходиться під контролем Сил оборони. Основна маса обстрілів припадає якраз на південну частину Часового Яру. На цьому напрямку проведено 32 ворожі штурми, на місто – 5. Активно працювала ворожа авіація, проте акцент зміщується ближче до Торецького напрямку", – додав Волошин.

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