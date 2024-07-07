ISW: Орбан хоче переключити увагу Заходу від підтримки України на "мирні" переговори

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається переключити увагу Заходу від підтримки Україні на так звані "мирні" переговори попри заяви Путіна.
Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зокрема, в Інституті зазначають, що Орбан продовжує позиціонувати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні попри те, що президент РФ Путін відкидає посередництво або серйозні перемовини.
У звіті припускають, що Орбан, ймовірно, прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори як частину своїх зусиль, спрямованих на підрив європейської підтримки України.
"Зусилля Орбана із просування переговорів, ймовірно, є частиною його зусиль, спрямованих на переключення європейської уваги на ведення дискусій про мирні переговори і відволікання від обговорення військової підтримки України", – вважають експерти ISW.
Зокрема, Орбан послідовно виступав проти і підривав зусилля Євросоюзу із надання військової допомоги Україні. Зміщення фокуса уваги Європи із військової допомоги сприяє досягненню цієї ширшої мети тепер, коли Угорщина взяла на себе головування в Раді ЄС.
Також в ISW нагадали, що в публікації Newsweek Орбан звинуватив НАТО у виборі конфлікту замість миру і заявив, що НАТО було створено для підтримки миру.
Зусилля Орбана, спрямовані на просування переговорів, ймовірно, є частиною його постійних прагнень, спрямованих на те, щоб переключити увагу Європи на обговорення мирних переговорів, а не на дискусії про військову підтримку України..
"Здатність України продовжувати власний мирний процес залежить від її здатності звільнити важливу в оперативному плані територію", – зазначили аналітики.
Аналітики додають, що Україна не може здійснити успішні контрнаступальні дії на підтримку цієї мети без військової допомоги Заходу у короткостроковій та середньостроковій перспективі.
- 2 липня Орбан приїхав до Києва, буквально наступного дня після того, як Угорщина почала головувати в Раді Євросоюзу.
- Головним пунктом візиту була зустріч із Зеленським. І це при тому, що кілька місяців тому Орбан казав, що "не бачить "тем для обговорення. А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто запевняв, що перемовинам Орбана й Зеленського має передувати серйозна підготовка. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Сусід, миротворець, переговорник... Хто нині містер Орбан?".
- Під час зустрічі з Зеленським Орбан просив українського президента погодитися на припинення вогню, а вже потім проводити переговори про мир із РФ. LB.ua розпитав про цю резонансну заяву голову Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Олександра Мережка. Він назвав пропозицію Орбана "дивною" і наголосив, що він звертається не за адресою.