Естонія посилить контроль за вантажами на кордоні з Росією

Уряд Естонії обговорив питання торгівлі на кордоні з РФ та прийняв рішення підвищити ефективність контролю за переміщенням товарів, що підпадають під санкції, повідомляє ERR.

За словами прем'єр-міністра Каї Каллас, попри обмеження, на кордоні робляться спроби обійти санкції, а новий санкційний пакет Європейського союзу збільшив ризики ще більше.

"Ми маємо бути впевнені, що товари, які перетинають наші кордони, не підпадають під санкції ЄС", – заявила Каллас.

За її словами, заміна нинішніх вибіркових перевірок, що ґрунтуються на оцінці ризиків, на повний огляд вантажів та транспортних засобів дасть владі велику впевненість у тому, що товари, "які могли б підтримати військову машину Російської Федерації, не перетнуть естонський кордон".

Каллас додала, що Естонія продовжить переговори з Фінляндією, Латвією, Литвою та Польщею щодо дії на кордоні єдиних вимог та процедур.

Уряд доручив Міністерству фінансів у співпраці з Міністерством внутрішніх справ та іншими відомствами підготувати план дій щодо запровадження повного митного контролю на зовнішніх кордонах Європейського Союзу у напрямку виїзду з Естонії.

Видання зазначає, що транзит усіх товарів, які підпадають під санкції Європейського Союзу, через територію Російської Федерації не заборонено. За даними Податково-митного департаменту, через територію РФ до третіх країн (наприклад, держави Центральної Азії та Білорусі) відправляються санкційні товари, у доставці яких у місце призначення не можна бути впевненими, і влада має підозру, що частина товарів може залишатися на території Російської Федерації. .

Відповідно до чинних митних правил ЄС, Податково-митний департамент наразі здійснює контроль товарів на зовнішньому кордоні з урахуванням ризиків: усі митні документи піддаються автоматизованому аналізу ризиків, і у разі підозр проводиться більш ретельна перевірка документів.