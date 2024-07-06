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Столтенберг вважає, що Рютте добре впорається на посту нового генсека НАТО

"Марк Рютте буде чудовим генеральним секретарем НАТО. Я знаю його вже багато років", - сказав Столтенберг.

Столтенберг вважає, що Рютте добре впорається на посту нового генсека НАТО
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Марк Рютте добре впорається з обов’язками на посту нового генсека НАТО.

Про це повідомив чинний очільник Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Столтенберг сказав, що задоволений згодою союзників щодо кандидатури наступного очільника Альянсу.

"Марк Рютте буде чудовим генеральним секретарем НАТО. Я знаю його вже багато років. Він також демонстрував протягом усіх цих років свою здатність до досягнення консенсусу, яку він принесе з собою в НАТО", – сказав Столтенберг.

Він додав, що не очікував, що термін його повноважень розтягнеться на десять років. "Але зараз настав час піти, і тому це добре для НАТО і добре для мене", – сказав Столтенберг.

  • Як відомо, члени НАТО обрали нідерландського прем'єра наступним генеральним секретарем Альянсу.
  • Днями Президент України Володимир Зеленський привітав Гендрікуса "Діка" Шуфа із призначенням на посаду нового прем'єр-міністра Нідерландів, натомість новий глава нідерландського уряду пообіцяв підтримку Україні.
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