Столтенберг вважає, що Рютте добре впорається на посту нового генсека НАТО

"Марк Рютте буде чудовим генеральним секретарем НАТО. Я знаю його вже багато років", - сказав Столтенберг.

Марк Рютте добре впорається з обов’язками на посту нового генсека НАТО.

Про це повідомив чинний очільник Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Столтенберг сказав, що задоволений згодою союзників щодо кандидатури наступного очільника Альянсу.

"Марк Рютте буде чудовим генеральним секретарем НАТО. Я знаю його вже багато років. Він також демонстрував протягом усіх цих років свою здатність до досягнення консенсусу, яку він принесе з собою в НАТО", – сказав Столтенберг.

Він додав, що не очікував, що термін його повноважень розтягнеться на десять років. "Але зараз настав час піти, і тому це добре для НАТО і добре для мене", – сказав Столтенберг.