У Болгарії - найнижчий відсоток підтримки членства в НАТО серед країн-членів Альянсу

Нещодавнє опитування показало, що хоча більшість громадян Болгарії підтримують членство своєї країни в НАТО, 30% проголосували б за вихід з Альянсу, передає Novinite.

Такий показник ставить Болгарію на перше місце серед усіх 32 країн-членів за рівнем схильності до виходу.

Опитування, проведене перед майбутнім самітом НАТО у Вашингтоні, показало, що 59% болгар воліють, щоб їхня країна залишилася в Альянсі, що є найнижчим відсотком підтримки серед країн-членів. 11 відсотків респондентів не визначились із цього питання. Ці результати були частиною ширшого опитування, яке організував Брюссель, щоб промоніторити позицію усіх членів військового блоку.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Розповідаючи про результати опитування, сказав, що 70 відсотків громадян у країнах Альянсу проголосували б за те, щоб залишитися в блоці, і лише 14 відсотків воліли б вийти.

На питання про оборонні зобов'язання 42 відсотки болгар погодилися, що Болгарія повинна захищати іншу країну НАТО, якщо вона зазнає нападу, що ставить Болгарію до ряду країн з вищим рівнем підтримки колективної оборони в рамках Альянсу.