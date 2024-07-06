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Румунський суд пом'якшив обмеження на пересування для інтернет-зірки Ендрю Тейта

Скандальний інфлюенсер зможе подорожувати територією Європейського Союзу.

Румунський суд пом'якшив обмеження на пересування для інтернет-зірки Ендрю Тейта
Ендрю Тейт у суді в Бухаресті
Фото: EPA/UPG

Суд у Румунії дозволив відомому блогеру та зірці інтернету Ендрю Тейту вільно пересуватися територією Європейського Союзу, поки він очікує на розгляд звинувачень у торгівлі людьми та вчиненні інших злочинів. 

Як повідомляє Reuters, Тейту разом з його братом минулоріч було заборонено залишати територію Румунії, де їх підозрюють в організації злочинного угруповання, яке здійснювало сексуальну експлуатацію жінок та торгівлю людьми. Старт судового процесу нині оскаржується в апеляційній інстанції - і на цей час інфлюенсер зможе поїхати до іншої держави ЄС.

У відео, оприлюдненому в мережі X, Тейт вже запитав у своїх підписників, куди йому вирушити - в Італію на "Феррарі", у Канни на "Мазераті" чи на іншій розкішній автівці до Парижа. 

  • Ендрю Тейт після кар'єри кікбоксера розпочав вести блог щодо успішного життя і став достатньо популярним. Пізніше його стали критикувати за непристойні та нетолерантні висловлювання на адресу жінок. Його сторінки у всіх соціальних мережах неодноразово блокувалися.  
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