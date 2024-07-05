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Reuters: з'явився шанс досягти примирення між Ізраїлем і ХАМАС

ХАМАС не вимагає від Ізраїлю повного припинення вогню перед підписанням угоди.

Reuters: з'явився шанс досягти примирення між Ізраїлем і ХАМАС
Фото: EPA/UPG

5 липня зусилля щодо припинення вогню та звільнення заручників у Газі набрали нових обертів після того, як ХАМАС переглянув пропозицію щодо умов угоди примирення, а Ізраїль заявив, що відновить переговори, що зайшли в глухий кут, пише Reuters.

Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу заявив президенту США Джо Байдену, що відправить делегацію для відновлення переговорів, а ізраїльський чиновник повідомив, що команду його країни очолить глава розвідувального агентства "Моссад".

Джерело в ізраїльській переговорній групі, на умовах анонімності, повідомило, що зараз з'явився реальний шанс досягти угоди. Ізраїльські заяви різко контрастують з минулими випадками за дев'ять місяців війни в Газі, коли Ізраїль повідомляв, що умови, які висував ХАМАС, були неприйнятними, повідомляє Reuters.

В Ізраїлі заявили, що ХАМАС більше не вимагає як раніше від Ізраїлю зобов'язання щодо повного припинення вогню перед підписанням угоди.

"Якщо сторонам знадобиться більше часу для підписання угоди про постійне припинення вогню, обидві сторони повинні домовитися, що бойові дії не відновляться доти, доки вони цього не зроблять", — сказав чиновник для Reuters.

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