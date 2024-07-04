Один з командувачів "Хезболли" знищений ізраїльським ударом

На території південного Лівану внаслідок удару, завданого армією Ізраїлю, загинув один із високопоставлених військових командувачів "Хезболли" Мохаммед Німах Нассер.

Як пише BBC, у Єрусалимі заявили, що Нассер очолював підрозділ, відповідальний за "численні теракти". Під його командуванням здійснювалися запуски ракет в бік Ізраїлю. Він також був поплічником іншого знищеного ЦАХАЛом командувача угруповання, Талеба Абдулли.

У відповідь на знищення Нассера "Хезболла" здійснила масований обстріл із використанням 100 ракет. За повідомленням ізраїльської армії, вони не завдали значних збитків: декілька падінь уламків спричинили пожежі, але про постраждалих не йдеться.