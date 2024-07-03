Прем’єр Ізраїлю 24 липня виступить перед Конгресом США

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінуться у Вашингтоні наприкінці липня.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Білий дім.
24 липня Нетаньягу має виступити перед Конгресом США щодо війни його країни в Секторі Гази.
Як відомо, США підтримують Ізраїль у війні проти ХАМАСу (угруповання, визнане терористичним в ЄС і США). Водночас Білий дім висловлював занепокоєння через зростання загиблих серед цивільних і застерігав Ізраїль від операції в місті Рафах, де знайшли притулок понад мільйон людей.
31 травня Байден оприлюднив новий план щодо припинення вогню в Секторі Гази. Він назвав пропозицію "дорожньою картою до тривалого припинення вогню та звільнення всіх заручників".
- Нетаньягу виступить у Конгресі вчетверте і стане однооосібним лідером серед світових лідерів за цим показником, перевершивши сера Вінстона Черчілля. Раніше він пообіцяв "представити правду" про війну в Газі.