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Бундестаг застосує футбольну систему покарань до нечемних депутатів

Німецький парламент буде жорсткіше штрафувати тих, хто порушує порядок у сесійній залі.

Бундестаг застосує футбольну систему покарань до нечемних депутатів
Фото: EPA/UPG

Президентка Бундестагу Бербель Бас анонсувала нову систему покарань для німецьких парламентарів, які порушують порядок під час проведення засідань. За взірець у законодавчому органі візьмуть футбольні правила, де гравцям демонструють жовті та червоні картки.

Як пише The Guardian, якщо упродовж трьох тижнів депутат отримує три зауваження щодо своєї поведінки, до нього автоматично можуть застосовуватися санкції. 

Базовий розмір штрафу піднімуть з 1 тисячі євро до 2 тисяч. За повторне порушення будуть стягувати 4 тисячі замість двох. Якщо ж навіть після цього парламентар відмовляється стримуватися, за згодою більшості колег спікер матиме право вигнати його із зали. 

Ініціатива щодо жорсткіших покарань для порушників спокою належить коаліції канцлера Олафа Шольца. Очікується, що дисциплінарні рішення затвердять у Бундестазі ще до літніх канікул. 

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