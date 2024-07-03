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Європол стурбований зростанням поставок кокаїну до Європи

У Європі конфіскують гігантські обсяги кокаїну та інших нелегальних наркотиків.

Європол стурбований зростанням поставок кокаїну до Європи
Ілюстративне фото: порт Антверпена
Фото: EPA/UPG

Представник Європолу в інтерв'ю агентству dpa заявив, що масштаб контрабанди кокаїну до Європи наростає, гігантські обсяги наркотиків, які зараз конфіскуються на європейському континенті, відображають рекордне зростання світового виробництва кокаїну, пише DW. 

Він зазначив, що паралельно фіксується швидке зростання насильства, пов'язаного з контрабандою наркотиків.

За словами представника Європолу, майже 70% кокаїну доставляється до Європи через порти Антверпена у Бельгії та Роттердама у Нідерландах. При цьому злочинні угруповання дедалі активніше намагаються закріпитися у менших портах, щоб уникнути контролю з боку правоохоронних органів.

У Євросоюзі, за даними Європолу, щорічно реалізуються нелегальні наркотики на суму 31 млрд євро. На першому місці знаходиться канабіс (12 млрд євро), на другому – кокаїн (11,6 млрд).

Торік у портах Європи було конфісковано понад 300 тонн кокаїну. В одному порту Антверпена поліція вилучила 121 тонну кокаїну – майже на 10% більше, ніж у 2022 році. У Нідерландах конфісковано близько 60 тонн.

Поодинокі партії наркотиків також стають більшими. Так, у Роттердамі у 2023 році була виявлена в контейнері з бананами найбільша досі партія кокаїну вагою вісім тонн і вартістю близько 600 млн євро.

Представник Європолу зазначив, що поліція все краще розуміє схеми роботи кримінальних угруповань завдяки зламу кримінальних мереж зв'язку, таких як Encrochat. Лише нещодавно Європол виявив 821 небезпечну мережу оргзлочинності в ЄС.

У зв'язку зі зростанням обсягів контрабанди наростає і насильство – злочинні угруповання, що конкурують один з одним, у боротьбі за сфери впливу все активніше вдаються до вбивств, стрільби, вибухів, викрадень, тортур і підпалів, зазначив представник Європолу.

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