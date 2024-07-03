Японія випустила банкноти з новітньою технологією для боротьби з підробками

Японія випускає нові банкноти з новою технологією захисту від підробок

Японія в середу випустила свої перші нові банкноти за два десятиліття, пише Німецька хвиля.

Нова готівка номіналом 10 000 єн, 5 000 єн і 1 000 єн оснащена технологією тривимірної голограми для боротьби з підробками.

Національне поліграфічне бюро Японії заявило, що таку технологію для паперових грошей використали вперше у світі.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда сподівається, що нові банкноти допоможуть активізувати японську економіку. Японія все ще є готівковою економікою, де безготівкові платежі повільно набирають обертів.

“Хоча світ рухається до безготівкової взаємодії, ми вважаємо, що готівка залишається важливою як спосіб безпечного здійснення платежів будь-де та будь-коли”, ‒ сказав голова Банку Японії Кадзуо Уеда.

Кіcіда зазначив, що люди, зображені на новій валюті, прославляють капіталізм, рівність жінок і наукові інновації.

На купюрі в 10 000 єн, вартістю приблизно 57,5 євро або 62 долари, зображено Ейічі Шібусава, якого називають “батьком японського капіталізму”.

На купюрі в 5000 єн вартістю близько 28 або 30 доларів зображено Умеко Цуда, феміністку-піонерку та педагога.

На банкноті в 1000 єн, яка вартує близько 5,75 євро або 6,20 долара, зображено лікаря та бактеріолога Сібасабуро Кітасато. Він відіграв важливу роль у дослідженні правця та бубонної чуми.

На зворотному боці кожної купюри зображено Токійський вокзал, квіти гліцинії та гору Фудзі художника Кацусіки Хокусая. Банкноти також мають більший шрифт заради комфорту літніх людей.