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Японія випустила банкноти з новітньою технологією для боротьби з підробками

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда сподівається, що нові купюри єн допоможуть активізувати японську економіку.

Японія випустила банкноти з новітньою технологією для боротьби з підробками
Японія випускає нові банкноти з новою технологією захисту від підробок
Фото: EPA/UPG

Японія в середу випустила свої перші нові банкноти за два десятиліття, пише Німецька хвиля.

Нова готівка номіналом 10 000 єн, 5 000 єн і 1 000 єн оснащена технологією тривимірної голограми для боротьби з підробками.

Національне поліграфічне бюро Японії заявило, що таку технологію для паперових грошей використали вперше у світі.

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Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда сподівається, що нові банкноти допоможуть активізувати японську економіку. Японія все ще є готівковою економікою, де безготівкові платежі повільно набирають обертів.

“Хоча світ рухається до безготівкової взаємодії, ми вважаємо, що готівка залишається важливою як спосіб безпечного здійснення платежів будь-де та будь-коли”, ‒ сказав голова Банку Японії Кадзуо Уеда.

Кіcіда зазначив, що люди, зображені на новій валюті, прославляють капіталізм, рівність жінок і наукові інновації.

На купюрі в 10 000 єн, вартістю приблизно 57,5 євро або 62 долари, зображено Ейічі Шібусава, якого називають “батьком японського капіталізму”.

На купюрі в 5000 єн вартістю близько 28 або 30 доларів зображено Умеко Цуда, феміністку-піонерку та педагога.

На банкноті в 1000 єн, яка вартує близько 5,75 євро або 6,20 долара, зображено лікаря та бактеріолога Сібасабуро Кітасато. Він відіграв важливу роль у дослідженні правця та бубонної чуми.

На зворотному боці кожної купюри зображено Токійський вокзал, квіти гліцинії та гору Фудзі художника Кацусіки Хокусая. Банкноти також мають більший шрифт заради комфорту літніх людей.

Фото: EPA/UPG

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