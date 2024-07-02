Українську систему бойового управління Delta успішно інтегрували з польською системою Topaz

Delta вперше працювала в ролі хабу для збору даних від усіх учасників. Також українська система бойового управління підтвердила сумісність з багатьма іншими системами НАТО.

Українська бойова система Delta успішно інтегрувалася з польською системою управління артилерійським вогнем Topaz, повідомляє Міністерство оборони України.

Саме ця система використовується в гаубицях Krab та мінометах Rak, що стоять на озброєнні України.

Delta вперше працювала в ролі хабу для збору даних від усіх учасників, оновлення їх та доповнення відсутніми відомостями. Далі інформація передавалась на польську систему Topaz. Це дозволило інтегрувати дані між двома частинами навчань, Green Enclave та Pink Enclave, створюючи повне розуміння ситуації.

Система також продемонструвала здатність до безпечної передачі даних з обмеженим доступом.

“У підсумку, українська екосистема військових продуктів Delta успішно впоралася із завданням та підтвердила сумісність з Topaz та багатьма іншими системами НАТО. Загалом цього року команда системи Delta успішно протестувала 5 різних стандартів взаємосумісності та пройшла всі тести успішно”, – зазначила заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Міноборони зазначає, що команда Delta також провела численні презентації для різних національних делегацій, представників НАТО та отримала високу оцінку за свою роботу.