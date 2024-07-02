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Українську систему бойового управління Delta успішно інтегрували з польською системою Topaz

Delta вперше працювала в ролі хабу для збору даних від усіх учасників. Також українська система бойового управління підтвердила сумісність з багатьма іншими системами НАТО.

Українську систему бойового управління Delta успішно інтегрували з польською системою Topaz
Фото: Міноборони

Українська бойова система Delta успішно інтегрувалася з польською системою управління артилерійським вогнем Topaz, повідомляє Міністерство оборони України. 

Саме ця система використовується в гаубицях Krab та мінометах Rak, що стоять на озброєнні України.

Delta вперше працювала в ролі хабу для збору даних від усіх учасників, оновлення їх та доповнення відсутніми відомостями. Далі інформація передавалась на польську систему Topaz. Це дозволило інтегрувати дані між двома частинами навчань, Green Enclave та Pink Enclave, створюючи повне розуміння ситуації. 

Система також продемонструвала здатність до безпечної передачі даних з обмеженим доступом.

“У підсумку, українська екосистема військових продуктів Delta успішно впоралася із завданням та підтвердила сумісність з Topaz та багатьма іншими системами НАТО. Загалом цього року команда системи Delta успішно протестувала 5 різних стандартів взаємосумісності та пройшла всі тести успішно”, – зазначила заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.  

Міноборони зазначає, що команда Delta також провела численні презентації для різних національних делегацій, представників НАТО та отримала високу оцінку за свою роботу. 

  • Раніше Катерина Черногоренко повідомила, що у липні цього року Міноборони остаточно впровадить "гугл для військових" – систему Delta. Це екосистема військових продуктів, яка допомагає знищувати ворожі обʼєкти. До неї входять мобільний застосунок, військовий месенджер, безпечний стрімінг з поля бою, цифрова мапа, засоби планування роботи та інтеграції з іншими системами. 
  • Система інтегрує інформацію про розташування сил та засобів ворога і дозволяє в масштабі реального часу відслідковувати положення військ противника та оперативно обліковувати виявлені об’єкти для їх подальшого вогневого ураження. Інформацію про противника система інтегрує на цифровій мапі, дані беруться з різних джерел: від постачальників супутникових знімків, з радарів, сенсорів, GPS-трекерів, радіоперехоплень. Користувачі бачуть, що відбувається на суходолі, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Система може працювати на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті або мобільному телефоні.
  • Минулого року українська система бойового управління та обробки інформації Delta успішно пройшла випробування НАТО, у тому числі щодо взаємосумісності з винищувачами F-16.
  • Перед цим уряд вирішив впровадити систему Delta в Силах оборони.
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