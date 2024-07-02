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Росіяни вдруге за тиждень пошкодили пожежну частину у місті Селидове на Донеччині

Ворог скинув авіабомбу. Особовий склад не постраждав.

Росіяни вдруге за тиждень пошкодили пожежну частину у місті Селидове на Донеччині
Фото: ДСНС

Внаслідок авіаудару на Донеччині вдруге за тиждень пошкоджено пожежно-рятувальну частину, повідомляє ДСНС.  

Російські війська знову обстріляли м. Селидове, скинувши на місто авіабомбу.  Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 14 дверних та 31 віконний блоки, підвісну стелю в службових приміщеннях, 500 кв.м. шиферної покрівлі, рами та навіси 6 в’їзних воріт пожежно-рятувальної частини.  

Особовий склад не постраждав, пожежно-рятувальну техніку не пошкоджено.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 27 отримали поранення. Всього за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 247 людей, у тому числі 18 дітей.

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