​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за добу здійснив 37 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Ворог за добу здійснив 37 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Фото: АрміяInform

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 37 обстрілів (120 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Галаганівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Блешня – 8 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Леонівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Сновська громада:

Єліне – 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. Пошкоджено три приватних будинки.

Сумська область 

Сумський район: 

Журавка – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Велика Рибиця – 3 обстріли: 16 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Могриця – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Павлівка – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Локня – 2 обстріли: 16 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Порозок – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Миропільське – 3 обстріли: 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Миропілля – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Дігтярне – 10 вибухів, ймовірно РСЗВ. 

Володимирівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм. 

Білопілля – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Іскрисківщина – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Петрушівка – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Охтирський район: 

Попівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Шосткинський район:

Середина-Буда – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно ФПВ-дрон. Пошкоджено промислову будівлю.

Нова Гута – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies