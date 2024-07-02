Ворог за добу здійснив 37 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 37 обстрілів (120 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Галаганівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Блешня – 8 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Леонівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Сновська громада:
Єліне – 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. Пошкоджено три приватних будинки.
Сумська область
Сумський район:
Журавка – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Велика Рибиця – 3 обстріли: 16 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Могриця – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Павлівка – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Локня – 2 обстріли: 16 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Порозок – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Миропільське – 3 обстріли: 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Миропілля – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Дігтярне – 10 вибухів, ймовірно РСЗВ.
Володимирівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Білопілля – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Іскрисківщина – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Петрушівка – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Охтирський район:
Попівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Шосткинський район:
Середина-Буда – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно ФПВ-дрон. Пошкоджено промислову будівлю.
Нова Гута – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.