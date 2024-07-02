Ворог за добу здійснив 37 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Єліне – 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. Пошкоджено три приватних будинки.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 37 обстрілів (120 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies