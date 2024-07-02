У Дніпрі знайшли ще одну жертву удару по багатоповерхівці

У Дніпрі під завалами багатоповерхівки, по якій 28 червня вдарили окупанти, знайшли тіло ще однієї загиблої людини. Кількість жертв зросла до двох.
Загиблою є жінка. Рятувальники наразі розібрали близько 70% руйнувань, написав голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
"Роботи на місці події тривають", – сказав він.
- Увечері п'ятниці російська армія вдарила по житловому будинку в Дніпрі. Одна жінка загинула, ще 13 людей отримали поранення.
- Уночі 1 липня росіяни знову вдарили по місту – пошкоджень зазнав супермаркет.