Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпрі знайшли ще одну жертву удару по багатоповерхівці

Рятувальники виявили тіло жінки. 

У Дніпрі знайшли ще одну жертву удару по багатоповерхівці
Фото: ДСНС України в Telegram

У Дніпрі під завалами багатоповерхівки, по якій 28 червня вдарили окупанти, знайшли тіло ще однієї загиблої людини. Кількість жертв зросла до двох.

Загиблою є жінка. Рятувальники наразі розібрали близько 70% руйнувань, написав голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Роботи на місці події тривають", – сказав він.

  • Увечері п'ятниці російська армія вдарила по житловому будинку в Дніпрі. Одна жінка загинула, ще 13 людей отримали поранення. 
  • Уночі 1 липня росіяни знову вдарили по місту – пошкоджень зазнав супермаркет. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies