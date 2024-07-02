Окупанти завдали 429 ударів по Запорізькій області, поранено двох жінок

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Впродовж доби російські окупанти завдали 429 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. В результаті внаслідок російських атак по Василівському та Пологівському районах поранено двох жінок.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що росіяни завдали авіаударів по П’ятихатках та Роботиному.

175 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Успенівку.

13 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине та с. Гуляйполе.

239 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Новоданилівки, Малинівки та Біленького (Пологівський район).

Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Як повідомлялося, в суботу, 29 червня, російська армія завдала удару по Вільнянську двома ракетами. Загинули семеро людей, 38 - дістали поранення.