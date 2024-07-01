Головне за понеділок, 1 липня: 161 бойове зіткнення, обстріл Очакова, обмін кліриків УПЦ МП

Бойові дії на Донеччині, 161 бойове зіткнення, ворожі обстріли, графіки відключень на завтра. Яким запам’ятається 859-й день повномасштабної війни.

Гасіння пожежі після російського обстрілу Очакова на Миколаївщині 1 липня 2024 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22.00 1 липня відбулося 161 бойове зіткнення. Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів агресора та знищують його особовий склад і техніку.

Противник завдав чотирьох ракетних ударів (із застосуванням шести ракет), 33 авіаційних ударів (зокрема, 50 КАБами) та 433 удари дронами-камікадзе, вчинив 3072 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися 19 разів вклинитися в наші оборонні рубежі біля населених пунктів Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк. Відбито 16 атак, три ще тривали.

Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку. Тут від початку доби відбувалися 44 штурмові дії росіян. І надалі триває відбиття 14 атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Євгенівка, Сокіл, Восход, Нетайлове.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 липня – в новині.

Удень 1 липня росіяни обстріляли місто Очаків на Миколаївщині, повідомило обласне управління ДСНС.

Через обстріл загорілися чотири житлові будинки, сім господарчих споруд, а також суха трава і чагарники на території приватних домоволодінь та рекреаційної зони загальною площею 3,5 га.

Також пошкоджений газопровід низького тиску.

За попередньою інформацією постраждалих немає.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.

За словами Зеленського, вони обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема, додаткові системи протиповітряної оборони. "Це критично важливо, оскільки системи «Петріот» допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру", - підкреслив глава держави.

Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та американському народу за лідерство в підтримці України.

Росія прискорено проводить модернізацію арсеналу бойової авіації, зокрема винищувачів Су-30СМ2.

Не виключено, що одним із завдань цих літаків буде протидія винищувачам F-16, які передадуть Україні союзники. Про це повідомили джерела LB.ua у Силах оборони.

Модернізація 12 літаків Су-30СМ2 проходить на базі 929 державного льотного випробувального центру в Ахтубінську. Шість бортів готують для Повітряно-космічних сил, ще шість – для морської авіації ВМС. Роботами на виконання вимог головного командування Повітряно-космічних сил Росії займається публічне акціонерне товариство "Яковлев".

Докладніше – в новині.

Джерела в Силах оборони повідомили також, що росіяни продовжують проводити демонстраційні дії на напрямку населених пунктів Козинка і Велика Писарівка Сумської області й активізували диверсії проти інфраструктури в прифронтових областях.

Крім того, окупанти 30 червня застосували нову тактику ракетних ударів – здійснили раптовий одиночний удар по Києву. Очікується, що ворог продовжить активно використовувати оперативно-тактичну авіацію для завдання масованих або зосереджених ударів.

З урахуванням існуючого графіку спорядження ракетоносіїв та заходів підготовки екіпажів, росіяни на початку тижня набули готовності до завдання чергового масованого/комбінованого ракетно-авіаційного удару по території України.

Росія також продовжує нарощувати сухопутний потенціал і перекидає на окуповану територію війська, озброєння і техніку, нарощує там оборонні спроможності.

Крім митрополита Іонафана, обміняли й відправили в Росію ще двох священиків УПЦ МП, повідомляє "Релігійна правда".

Уповноважена з прав людини РФ Татьяна Москалькова повідомила, що це - засуджені в Україні Микола Закроєць і Олександр Лунєгов.

Клірик Дніпропетровської єпархії Лунєгов був засуджений до п’яти років за звинуваченням у виправданні агресії проти України. Після затримання у Лунєгова вилучили мобілку і слідчі побачили, що священник був підписаний на антиукраїнські пабліки "МИР Z", "Z", "Army", "НОВОСТИ РФ". Також він був учасником чат-боту «"VоZмездие", який створено для збору відомостей щодо Збройних сил України.

Другий священник, настоятель Георгіївського храму УПЦ МП в Ямполі Закроєць, засуджений на 15 років за держзраду. Згідно з судовим вироком, Закроєць надавав інформацію про адресу проживання та контакти голови Ямпільської громади. Крім того, чоловік передав дані і про керівників правоохоронних органів Шостки та Ямполя, інших керівників місцевих органів влади в Шосткинському районі та журналістів Ямполя.

Заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, який фігурував у журналістських розслідуваннях, пішов із посади.

Як йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, він пішов за власним бажанням. "Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького", – зазначили у повідомленні.

Подробиці скандалу – в новині.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 2 липня.

За інформацією компанії, у вівторок обленерго будуть відключати про три черги одночасно упродовж всієї доби. "Причина – значне зростання енергоспоживання через спеку... Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", - закликали у НЕК.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

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