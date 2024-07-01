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Третя штурмова бригада розповіла про результати своєї роботи на Харківщині за тиждень

Зокрема, бійці бригади знищили ворожі гармату-гаубицю Д-20 і танк. 

Третя штурмова бригада розповіла про результати своєї роботи на Харківщині за тиждень
Бійці Третьої штурмової бригади
Фото: Пресслужба Третьої штурмової

У Харківській області росіяни ведуть активні штурмові дії, і підрозділи Третьої штурмової бригади їх розбивають.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади.

На ділянці фронту Третьої штурмової ліквідовано:

  • 301 окупант - поранений;
  • 154 окупанти - вбиті.

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Також бійці бригади знищили ворожі гармату-гаубицю Д-20 і танк. 

Крім того, були вражені три безпілотні розвідники ZALA, радіолокаційна станція, антени і РЕБ.

  • Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) за тиждень знищили артилерійські системи, бронетехніку та маломірний плавзасіб росіян.
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