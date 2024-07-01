Третя штурмова бригада розповіла про результати своєї роботи на Харківщині за тиждень

У Харківській області росіяни ведуть активні штурмові дії, і підрозділи Третьої штурмової бригади їх розбивають.
Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади.
На ділянці фронту Третьої штурмової ліквідовано:
- 301 окупант - поранений;
- 154 окупанти - вбиті.
Також бійці бригади знищили ворожі гармату-гаубицю Д-20 і танк.
Крім того, були вражені три безпілотні розвідники ZALA, радіолокаційна станція, антени і РЕБ.
- Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) за тиждень знищили артилерійські системи, бронетехніку та маломірний плавзасіб росіян.