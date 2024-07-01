Третя штурмова бригада розповіла про результати своєї роботи на Харківщині за тиждень

У Харківській області росіяни ведуть активні штурмові дії, і підрозділи Третьої штурмової бригади їх розбивають.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади.

На ділянці фронту Третьої штурмової ліквідовано:

301 окупант - поранений;

154 окупанти - вбиті.

Також бійці бригади знищили ворожі гармату-гаубицю Д-20 і танк.

Крім того, були вражені три безпілотні розвідники ZALA, радіолокаційна станція, антени і РЕБ.