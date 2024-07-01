Росіяни атакували Нікопольщину дронами і артилерією

Від обстрілів у районі двічі горів сухостій.

Сьогодні, 1 липня, росіяни понад 15 разів били по Нікопольщині Дніпропетровської області з важкої артилерії та дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Дісталося Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадам. Там пошкоджені 4 приватні оселі та господарська споруда”, - написав Лисак.

Крім того, від обстрілів двічі горів сухостій, але пожежники ліквідували займання.

Сергій Лисак зазначив, що у Дніпрі на місці розтрощеної росіянами багатоповерхівки розбирають завали, вже виконано майже 65% робіт. Близько 50 жителів будинку звернулися по психологічну допомогу і отримали її.