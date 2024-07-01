Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Нікопольщину дронами і артилерією

Від обстрілів у районі двічі горів сухостій.

Росіяни атакували Нікопольщину дронами і артилерією
Росіяни атакували Нікопольщину дронами і артилерією
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 1 липня, росіяни понад 15 разів били по Нікопольщині Дніпропетровської області з важкої артилерії та дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Дісталося Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадам. Там пошкоджені 4 приватні оселі та господарська споруда”, - написав Лисак. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім того, від обстрілів двічі горів сухостій, але пожежники ліквідували займання.

Сергій Лисак зазначив, що у Дніпрі на місці розтрощеної росіянами багатоповерхівки розбирають завали, вже виконано майже 65% робіт. Близько 50 жителів будинку звернулися по психологічну допомогу і отримали її.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies