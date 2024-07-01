13 українських дітей повернули з окупованих Росією територій

13 дітей вдалося вивезти з окупованих Росією українських територій Луганщини, Херсонщини та Запорізької області цього тижня.

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

"Одна із врятованих мам розповіла, що їй довелося продати батьківську квартиру, щоб родині було що їсти. Також окупанти відбирають у людей все, що вони мають, примушуючи їх жити за своїми правилами й навʼязуючи усе російське", - розповів Кулеба.

Наразі загальна кількість врятованих Save Ukraine дітей сягнула 397.

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що, зокрема, дев’ятьох повернули з тимчасово окупованих громад Херсонської області.

"Це – чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині - 8 місяців, найстаршій – 17 років", - додав Прокудін.