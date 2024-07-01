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В Одесі відкрили ще чотири пляжі

В Одесі відкрили ще чотири пляжі
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

В Одесі відкрили чотири додаткових пляжі. 

Про це повідомляє телеграм-канал мерії міста "Одеса. Офіційно".

"Ще чотири офіційно відкриті зони в Одесі: інклюзивний пляж (поруч із "Калетоном"), пляж True Man Sun of a Beach, два пляжі Red Line (обидва - "Аркадія")", - йдеться в повідомленні.

У мерії також зазначили, що список пляжів, які працюють, доповнюватимуть у міру проходження перевірок.

"Під час повітряної тривоги, під час виявлення підозрілих предметів, під час шторму від двох балів і в темний час доби перебування людей біля моря заборонено!" - наголосили в обладміністрації. 

Як повідомлялося, 8 червня в Одесі відкрили перший пляж - "Калетон". В ОВА зазначали, що розраховують відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі. 

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