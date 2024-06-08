В Одесі офіційно відкрили перший пляж, - ОВА

В Одесі відкрили першу зону для купання та оздоровлення - пляж "Калетон". Це - одна з 20 локацій, які планують відкрити у регіоні.



Про це повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



"Відсьогодні перша відкрита зона - пляж "Калетон" в Одесі", - написав він.



Голова ОВА зазначив, що список буде доповнюватися в міру проходження перевірок.

"Ми розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі", - нагадав Кіпер.

Водночас він наголосив, що під час повітряної тривоги, у разі виявлення підозрілих предметів, а також під час шторму від 2 балів - перебування людей біля моря заборонено.



У столиці натомість не планують відкривати пляжний сезон. Киянам не рекомендують відвідувати пляжі й зони відпочинку з міркувань безпеки.