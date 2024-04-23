Столична влада не планує відкриття пляжного сезону

У столиці не планують відкриття пляжного сезону, враховуючи дію воєнного стану. Таке рішення прийняте на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Київська міська держадміністрація.

Як і попередні два роки, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги.

Разом із тим, відповідно до чинних вимог, фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку: обслуговуватимуть інженерні мережі, прибиратимуть і здійснюватимуть санітарну обробку територій, зокрема проти комах тощо.

Столична адміністрація нагадала, що із введенням воєнного стану в усіх регіонах України з міркувань безпеки діють обмеження, встановлені місцевими військовими держадміністраціями. Зокрема, заборонено відвідування лісів та навігація певних плавзасобів на водних об’єктах, обмежено чи забороно відвідування окремих туристичних маршрутів і об’єктів тощо.