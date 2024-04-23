Головним пріоритетом є захист Батьківщини, – Кулеба про припинення надання консульських послуг чоловікам

Глава МЗС наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна”, – написав Кулеба.

Крім того, як зазначив міністр, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

“Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює”, – зазначив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

“Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно”, – написав міністр.

Також він зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку” та після набрання ним чинності.