Головним пріоритетом є захист Батьківщини, – Кулеба про припинення надання консульських послуг чоловікам

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.
Про це він написав у соцмережі Х.
“Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна”, – написав Кулеба.
Крім того, як зазначив міністр, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.
“Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює”, – зазначив Кулеба.
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Глава МЗС наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.
“Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно”, – написав міністр.
Також він зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку” та після набрання ним чинності.