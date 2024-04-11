Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції

Розповідаємо про всі важливі норми закону, який депутати маринували понад п'ять місяців .

Правда, передбачили деякі мотиваційні виплати за знищену техніку й пільги на кредитування тим, хто під час воєнного стану вперше підпише контракт.

Також у законі залишили консульські обмеження для українців за кордоном, котрі відмовилися ставати на військовий облік; заборону керувати транспортними засобами для осіб, що ухиляються від мобілізації; право, а не обов'язок оновити дані через електронний кабінет для призовника .

Усі ці комітетські правки Рада ухвалила дуже швидко і без обговорень.

Рекомендовані правки були переважно технічними. Окрім однієї, на якій наполягало військове керівництво. Воно порекомендувало вилучити із законопроєкту норму про право на демобілізацію після 36 місяців безперервної служби за рішенням Ставки (у першому читанні) чи згідно з указом президента (як пропонували до другого).

Перед тим парламентарі в майже порожній залі до першої сорок ночі «розглянули» понад чотири тисячі правок. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки врахував лише 31 від групи нардепів зі «Слуги народу».

Фото: Генштаб Військовослужбовець ЗСУ

Без демобілізації та ротацій

Увечері 9 квітня Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав листа головкома ЗСУ Олександра Сирського до міністра оборони, звернення самого Рустема Умєрова до Кабміну й витяг з протоколу засідання уряду щодо вилучення з документа норм про демобілізацію та ротації.

Військове командування хотіло, щоб депутати виключили норми про право демобілізації через 36 місяців безперервної служби та про обов'язок робити ротацію військовослужбовців, аби вони перебували на нулі не довше ніж шість місяців з подальшим відведенням не менше ніж на два місяці.

Урешті, 13 членів комітету врахували ці побажання. П’ятеро представників опозиційних сил утрималися. У прикінцеві положення закону дописали доручення Кабміну розробити й внести на розгляд Ради окремий законопроєкт «щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їх звільнення та медико-соціальної реабілітації».

Грошову мотивацію передбачили, але не для всіх військових

Також у фінальній версії скасували попередньо схвалені комітетом мотиваційні норми. Депутати фракцій “Голос” (Роман Костенко, Соломія Бобровська) та “Європейська солідарність” (Ірина Фріз) наполягали на таких виплатах:

— одноразова доплата у розмірі 70 тис. грн. військовослужбовцям, які перебувають на “нулі”, однак цю норму виключили. Однак після голосування за закон парламент також схвалив постанову щодо необхідності підвищення Кабміном виплат військовим.

— щомісячна винагорода за особливості проходження служби у розмірі 10 тис. грн.

Водночас у мотиваційному пакеті передбачили:

— можливість самостійно обрати підрозділ для військовозобов’язаних, які підпишуть контракт з МОУ;

— додаткову відпустку та винагороду за знищення або захоплення озброєння і техніки противника. Її розмір буде встановлено на рівні закону та урядових підзаконних актів. Плюс додаткові 15 днів відпустки на рік;

— час перебування у відпустках для догляду за дитиною відтепер зараховується до строку вислуги у військовому званні;

— щорічна основна відпустка надається частинами впродовж календарного року та основна безперервна частина має становити не менше 15 календарних днів;

Фото: EPA/UPG

— право на одноразову компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом та додатково 100 тис. грн після першого року військової служби за першим контрактом під час воєнного стану. Та ще 100 тис грн — після другого року.

— військовослужбовцям їхнім дружинам/чоловікам не нараховуватимуть відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеню за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями. Виключення становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;

— право впродовж трьох місяців з дати укладення першого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень;

— врахування у вислугу років одного місяцю служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану;

— можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;

— додаткову відпустку 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону із збереженням грошового забезпечення;

— для психологів та медиків, які підпишуть контракт, строк служби — 1 рік;

— одноразову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця у розмірі 15 мільйонів.

Фото: Зоряна Стельмах Родичі біля могили полеглого захисника у День пам'яті на Личаківському військовому цвинтарі у Львові.

Пониження призовного віку, впровадження базової військової служби та нові обов`язки

В законі ще раз зафіксували скасування строкової служби. Відтепер всі звільнені строковики переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил. Також ще раз згадується зменшення призовного віку з 27 до 25 років. Варто нагадати, що в з травня 2024 року вступить в силу ще один закон, яким скасували категорію обмежено придатних. Громадяни, які визнані такими, повинні будуть повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року.

Водночас закон:

— запроваджує базову загальновійськову підготовку з 1 вересня 2025 року. Ті, хто не пройшов підготовку, проходять її після мобілізації;

— запроваджує базову військову службу за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку. Тобто з 18 до 24 років чоловік обиратиме час проходження базової військової служби. Під час воєнного стану строк служби буде складати три місяці, у мирний час — п'ять місяців. Проходження базової військової служби передбачає отримання військової облікової спеціальності й перехід зі статусу призовника у статус військовозобов'язаного, з подальшою можливістю бути мобілізованим під час дії воєнного стану.

На час підготовки після мобілізації рекрута можна задіяти тільки для самої підготовки, в ході якої визначають його фізичну спроможність, фактичну придатність. Таким чином запроваджується захисний механізм, який унеможливлює відправку на фронт непідготовлених осіб. Якщо рекрут не проходить етап підготовки, то його можна буде звільнити без додаткових витрат для держави.

Нові обов’язки військовозобовʼязаних громадян:

— пройти медогляд під час мобілізації;

— оновити протягом 60 днів після вступу в дію закону свої дані в ЦНАП, ТЦК СП або через електронний кабінет. Важливо, що до другого читання депутати уточнили: мати електронний кабінет — це право, а не обов’язок. Кабінет пропонують зробити на базі реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг»;

— електронних повісток не буде — комітет відхилив цю статтю.

— також необхідно буде мати завжди з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану;

Фото: proslav.info

На державну службу зможуть прийняти тільки у разі проходження базової військової служби або військової служби (крім непридатних до військової служби).

Відбір до Нацполіції та прокуратуру лише для тих, хто пройшов базову загальновійськову підготовку або військову службу.

Закон надає можливість проходження військової служби за призовом засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням. Крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки.

А для громадян, які самостійно прибудуть у ТЦК/СП з відношенням від конкретних військових частин, передбачили можливість служби саме в цих в/ч після навчання;

Обмеження для ухилянтів

До другого читання залишити, по суті, лише одне обмеження для ухилянтів — заборону керувати транспортними засобами, проте лише за рішенням суду. Фактично, ця норма мотивувати осіб, що ухиляються, не буде.

Тепер же обмеження на керування ТЗ не може бути застосовано в разі:

— якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування;

— використання особою транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи, або дитини з інвалідністю.

У першій редакції законопроекту, нагадаємо, були норми про автоматичне внесення до Єдиного реєстру боржників, блокування банківських карток та неможливість купівлі/продажу, оформлення майна за неявку до ТЦК.

Додатково варто нагадати, що у першому читанні Рада ухвалила ще один проєкт — про збільшення штрафів:

— Порушення військового обліку — 3400-5100 грн;

— Повторне порушення в особливий період — 17000-25500 грн;

— Порушення іншого військового законодавства — 5100-8500 грн;

— Повторне порушення в особливий період — 17000-25500 грн;

Знову ж таки, не такі розміри штрафів, аби мотивувати.

Хто має право на відстрочку?

— жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Але крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів понад три місяці;

— жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, відбуває покарання у місцях позбавлення волі. А також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду;

— жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Чи дитину, хвору на тяжкі хвороби. Та у разі, якщо дитина — повнолітня особа з інвалідністю I чи II групи;

— усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою, позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

— опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота чи позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років;

— опікуни особи, визнаної судом недієздатною;

— жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

Фото: Радіо Свобода/Сергій Нужненко

Відстрочки — чиновникам, депутатам та суддям

У фінальній редакції закону передбачили відстрочки таким категоріям:

— керівникам міністерств та їх заступникам, державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

— народним депутатам України та АРК;

— суддям, суддям Конституційного Суду України, членам Вищої ради правосуддя, членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівнику Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступнику, дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя;

— Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини;

— Голові та іншим членам Рахункової палати;

— працівникам органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, апарату Міністерства внутрішніх справ України;

— дипломатичним службовцям, які займають дипломатичні посади, Міністерства закордонних справ України;

— а також особам, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол, та експертам установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ України;

— державним службовцям, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів;

— державним службовцям, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

Фото: dpsu.gov.ua

Що з групами інвалідності?

Особи з інвалідністю всіх трьох груп будуть звільнені від військової служби.

Проте особи, чию інвалідність II та III груп (крім військовослужбовців) установили після 24 лютого 2022 року, проходитимуть переогляд. Це стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 55 років, окрім тих, кому вперше встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп.

Обмежено придатні теж мають пройти перевірку. Їх визнають або придатними, або непридатними.

Мобілізувати не будуть:

— тих, хто має дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

— тих, хто має дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, установленої внаслідок відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей). Важливо, що в першому читанні згадки про таких дружин чи чоловіків з інвалідністю III групи не було.

— тих, хто має одного зі своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та, відповідно до закону, зобов'язаний утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю;

— членів сім’ї другого ступеня споріднення осіб з інвалідністю I або ІІ групи, зайнятих постійним доглядом за нею (не більше одного і якщо відсутні члени сім’ї першого ступеня споріднення або не можуть доглядати, бо самі потребують догляду);

Звільнитися зі служби зможуть

— ті, хто був у полоні (недобровільно);

Фото: Володимир Зеленський у Telegram Повернення полонених

— тим, кому встановлено інвалідність;

— призначеним (обраним) на посаду судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя;

— обраним народним депутатом України, АРК, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу;

— генерали за рішенням військового керівництва;

— особи, в яких у яких закінчився строк дії контракту, укладеного під час дії воєнного стану;

Підстави для звільнення за сімейними обставинами:

— військовослужбовці-жінки — у зв’язку з вагітністю;

— військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною;

— дружина, якщо обоє із подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

— перебування на утриманні у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів;

— військовослужбовці, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, відбуває покарання у місцях позбавлення волі. А також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду;

— військовослужбовці, які є усиновлювачами, на утриманні яких перебуває дитина-сирота чи позбавлена батьківського піклування віком до 18 років;

— утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;

— виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

— необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з інвалідністю І чи ІІ групи. Та ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, психічного розладу, церебрального паралічу;

— необхідність здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), який є особою з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших членів сім’ї першого чи другого ступеню споріднення;

— у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною за умови, що за такою особою не здійснюється піклування іншими особами;

— якщо близькі родичі військового (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО чи стримуванні збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

— якщо близьким родичам військового присвоєно звання «Герой України»;

Фото: golos.com.ua

Бронювання для чиновників, силовиків та помічників нардепів

Депутати залишили норми, коли бронюванню підлягають усі силовики, правоохоронці, БЕБ та ДБР.

Бронювати будуть військовозобов’язаних, які працюють або проходять службу:

— на критично важливих підприємствах;

— в органах державної влади (категорії А — 100 %, Б, В — 50 %), інших державних органах;

— Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури;

— Бюро економічної безпеки України;

— Державній службі України з надзвичайних ситуацій;

— Державній кримінально-виконавчій службі України;

— Службі судової охорони, судах, установах системи правосуддя й органах досудового розслідування;

— патронатних службах органів державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Також кожен народний депутат може забронювати двох своїх помічників.

Порядок, критерії, перелік посад і професій, а також обсяги визначатимуть цим законом й актами КМУ.

Варто нагадати, що під час підготовки проєкту до другого читання в комітеті пропонували норми про можливість бронювати військовозобов’язаних з певним рівнем зарплатні. Починаючи від 35 тис. грн на місяць чи за умови щомісячної сплати 20 тис. грн військового збору.

Однак ці пропозиції відхилили навіть без обговорень.

Хоча, як повідомляли джерела LB.ua у КМУ, Мінекономіки працює над окремими правками до підзаконних актів. Аби “рішення було комплексним, з урахуванням важливості окремих підприємств, що визначить Мінстратегпром. А не лише з прив’язкою до зарплат і податків”, — наголошували співрозмовники з оточення прем’єра Дениса Шмигаля.

Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Консульські обмеження

Під час обговорення проєкту до другого читання члени комітету ухвалили рішення про зняття консульських обмежень для українців за кордоном. Однак згодом комітет повернувся до розгляду цього розділу. Та включив такі обмежувальні норми:

— будь-які консульські дії за кордоном для чоловіків 18-60 років без оновлених даних в ТЦК будуть неможливі, що може створити ризики для частини громадян за кордоном, які залишиться без документів, включаючи дітей;

— у разі перебування за кордоном такі чоловіки мають оновити дані протягом 60 днів шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку. Або добровільно через електронний кабінет;

— перетин кордону також буде можливий тільки з військовим квитком;

Науковців та аспірантів мобілізувати не будуть

До другого читання парламентарі вирішили не ділити аспірантів на бюджетників і контрактників. Про це LB.ua вже докладно писав.

Отже, усі аспіранти, включно з контрактниками, зможуть отримати відстрочку. Проте МОН перевірятиме їхнє навчання: запровадить обов’язкові проміжні екзамени й посилить вимоги іспиту для вступу до аспірантури, аби прибрати можливість ухилитися від мобілізації.

Також призову не підлягатимуть:

— студенти денної або дуальної форми навчання, які здобуваються рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий;

— докторанти й особи, зараховані на навчання до інтернатури;

— наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Військо-транспортний обов'язок. Єдиний автомобіль у громадян чіпати не будуть

— КМУ буде визначати відсоток вилучення ТЗ на військові потреби за кожним підприємством по галузях. Якщо техніка вже знаходиться на обліку в ТЦК, то вона не може пересуватися між областями (окрім суміжних за окремим повідомленням ТЦК до 30 днів);

— Забороняється передавати цю техніку в заставу, продавати чи вчиняти інші дії;

— Для громадян – у разі наявності у власності більше одного транспортного засобу — інші авто можуть передати на потреби ЗСУ під час дії воєнного стану;

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Підлягають мобілізації тільки за бажанням

— особи з інвалідністю (на військову службу за контрактом);

— особи, звільнені з полону;

— особи, віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу;

Жінки підлягають взяттю на військовий облік, якщо вони придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. Закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Вони можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану тільки у добровільному порядку.

Коли запрацює закон?

Закон вступить в силу через місяць після підписання президентом.