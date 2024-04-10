Вперше Керівний комітет Платформи донорів України зібрався офлайн у Києві

Сьогодні, 10 квітня відбулось дев’яте засідання Керівного комітету міжвідомчої Координаційної Платформи донорів України. Вперше представники Уряду України, країн G7 та Європейського Союзу провели захід офлайн у Києві. 0

"Візит ключових партнерів України є проявом солідарності з українським народом, а також важливим сигналом готовності поглиблювати співпрацю з Україною", – повідомили у міністерстві фінансів України.

Під час засідання розглянули забезпечення бюджетних потреб України у 2024 та 2025 роках, відбудова та впровадження структурних реформ.

Зазначається, що у заході взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівники міністерств фінансів, економіки, розвитку громад, територій та інфраструктури України. Також до Києва прибули Генеральний директор з питань сусідства та переговорів щодо розширення Герт-Ян Коопман від Європейської Комісії, заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх та Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер від Сполучених Штатів, а також представники країн G7, Європейської Комісії та міжнародних фінансових організацій.

Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, заходи з підтримки бюджетної ліквідності в першому кварталі 2024 року дозволили збільшити внутрішні джерела на 5,4 млрд доларів США. Водночас в умовах повномасштабної війни, коли агресор має значно більші ресурси та щодня спричиняє Україні мільйонні збитки, міжнародна підтримка є критично важливою.

"У 2024 році зовнішнє фінансування сягає 10,2 млрд доларів США. Вдячний ЄС, Японії, Канаді, МВФ, Великій Британії, Норвегії за бюджетну підтримку, яка спрямовується на пріоритетні соціальні потреби країни. Розраховуємо, що Конгрес США найближчим часом підтримає пакет допомоги, який необхідний нам для перемоги у війні", – додав Марченко.

За його словами, потреба у додатковому фінансуванні як на пріоритетні бюджетні видатки, так і на відновлення зберігатиметься у наступних роках, особливо у 2025. Одним із рішень має стати використання заморожених російських активів, оскільки саме росія є причиною масштабних руйнувань та збитків України.

Також під час засідання говорили про відновлення енергетичного сектора.

Як йдеться у повідомленні, майже 80% теплових електростанцій України було зруйновано. Відновлення енергетичної інфраструктури є необхідним для безпеки українців та розвитку економіки країни.

Міністр фінансів вкотре закцентував увагу на готовності України впроваджувати реформи та виконувати умови співпраці з міжнародними партнерами.

"Уряд України демонструє відданість імплементації заходів, які було визначено у співпраці з партнерами, та зміцненню нашої співпраці з міжнародними інституціями. Нещодавно ми завершили третій перегляд програми МВФ EFF, що дозволило залучити до держбюджету 880 млн доларів США. Світовий банк схвалив Позику на підтримку політики розвитку “Основи зростання” обсягом 1,5 млрд доларів США. ЄС затвердив інструмент Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, із яких до держбюджету надійшло вже 4,5 млрд євро", – сказав Марченко.

Він наголосив, що важливо продовжувати впроваджувати реформи, які стимулюватимуть економічне зростання у найближчій перспективі.

Перше засідання керівного комітету багатосторонньої Координаційної платформи донорів для України, так званий фінансовий "Рамштайн", відбулося 26 січня 2023 року.