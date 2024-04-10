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Зеленський: Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки

Санкції проти Росії, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації є реальністю.

Зеленський: Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україні потрібні системи протиповітряної оборони та бойові літаки для захисту своїх міст від російського терору. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Дельфійського економічного форуму, ідеться у повідомленні Офісу президента України.

"Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів – і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю. І нам потрібна справедливість – такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал: щораз більші санкції проти Росії, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації. Це все абсолютно реалістично", — ідеться у зверненні президента.

Зеленський додає, що все це може бути абсолютно реальним і залежить тільки від політичної волі партнерів.

"Путін може заповнювати своєю агресією лише дефіцит рішень світу.  Дефіцит, який надто затягується. Можна перемогти в цій війні. Але не дефіцитами здобувається перемога", — додає глава держави.

У Дельфійському економічному форумі взяли участь президенти Греції, Чорногорії та Словенії, а також представники політичної та експертної спільнот багатьох країн.

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