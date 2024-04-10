Правоохоронці ідентифікували російських військових, які вбивали цивільних в Бучі

Окупанти розстріляли цивільних, які перебували в укритті та у власних будинках.

Правоохоронці ідентифікували двох військовослужбовців ЗС РФ, які розстріляли мирних жителів Бучі у березні 2022 року під час окупації.

Про це ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року командир самохідного-артилерійського дивізіону перебував поблизу одного з будинків на території міста Буча, де мирні жителі надвали першу медичну допомогу пораненій жінці.

Військовий РФ без попередження відкрив прицільний вогонь по пораненій жінці та людях, які перебували на території подвір'я. Від отриманих вогнепальних поранень вони померли на місці.

Також у березні 2022 року інший військовий РФ — навідник 4-ї десантно-штурмової роти спустився до підвального приміщення житлового будинку в місті Буча, де ховались цивільні.

Він наказав їм здати мобільні телефони для перевірки. При цьому наказав одному з цивільних чоловіків зібрати телефони та винести їх на вулицю. Отримавши наказ, потерпілий попрямував до виходу з укриття. Після цього окупант розстріляв потерпілого, який перебував на сходах до підвального приміщення. Від отриманих вогнепальних чоловік помер на місці.

У генпрокуратурі зазначають, що всі місцеві жителі були цивільними беззахисними та не мали при собі зброї, що могло б виправдати застосування до них насильства.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора ідентифіковано та повідомлено про підозру командиру дивізіону 234-го десантно-штурмового полку дивізії повітряно-десантних військ зс рф та навіднику 4-ї десантно-штурмової роти у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).